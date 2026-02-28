Maguire Milan, c’è interesse dall’Italia per il difensore inglese dello United: ma dalla Premier un club è in vantaggio

Maguire Milan, le squadre italiane continuano a mostrare interesse per il difensore inglese dello United, ma in vantaggio c’è un club di Premier

Tra i profili seguiti con attenzione dalle squadre italiane, spicca quello di Harry Maguire, difensore esperto del Manchester United, il cui contratto scadrà nel giugno 2026. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il centrale inglese è nel mirino di Napoli, Inter, Fiorentina e Milan, con i rossoneri che, stando alle indiscrezioni, avrebbero già avviato contatti preliminari per valutare un possibile trasferimento.

Milan in corsa con altre big, ma il West Ham sembra in vantaggio

Nonostante l’interesse da parte di più club italiani, la situazione di Maguire è complicata dalla forte concorrenza internazionale. Il West Ham United sembra essere la squadra in pole position per assicurarsi il difensore a parametro zero, con il club londinese che sta lavorando per chiudere l’affare.

Possibile rinnovo con il Manchester United: Maguire preferirebbe restare

Nonostante le numerose offerte, il futuro di Maguire potrebbe anche portarlo a rimanere a Manchester. Dall’entourage del giocatore filtrano segnali positivi riguardo a un rinnovo del contratto con lo United, seppur a condizioni economiche inferiori rispetto all’attuale accordo. La priorità di Maguire sarebbe quella di restare a Manchester, ma non si esclude che possa prendere in considerazione altre opzioni se il rinnovo non dovesse concretizzarsi.

Il futuro di Maguire rimane aperto: tante possibilità, ma il Milan deve fare attenzione alla concorrenza

Con un mercato che si preannuncia particolarmente competitivo per Maguire, il Milan dovrà navigare con attenzione tra le tante offerte, mentre il giocatore potrebbe decidere tra restare al Manchester United o iniziare una nuova avventura, con il West Ham che sembra al momento essere il club più vicino a chiudere l’affare.

