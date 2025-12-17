News
Luis Enrique da record con il suo PSG: Flamengo sconfitto ai rigori e prima Coppa Intercontinentale vinta dai francesi
Luis Enrique, il tecnico spagnolo entra nella storia del PSG vincendo ai rigori contro il Flamengo la prima Coppa Intercontinentale della storia
Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique scrive la storia e sale sul tetto del mondo. Nella finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2025 disputata ad Al Rayyan, i parigini hanno sconfitto il Flamengo ai calci di rigore dopo un’estenuante battaglia terminata 1-1 al 120′.
Flamengo PSG: botta e risposta
La sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Copa Libertadores è stata vibrante sin dai primi minuti:
- Vantaggio PSG: Al 38′, Khvicha Kvaratskhelia approfitta di un’incertezza del portiere Rossi su cross di Doué e insacca l’1-0.
- Pareggio Flamengo: Nella ripresa (62′), un ingenuo fallo di Marquinhos concede il rigore al Mengão: dal dischetto Jorginho non sbaglia, ristabilendo la parità.
- Resistenza Safonov: Nonostante il pressing finale del Flamengo con Plata, il portiere russo tiene in piedi i suoi fino ai supplementari.
Safonov, l’uomo del destino
La lotteria dei rigori ha incoronato un eroe inaspettato: Matvey Safonov. Il portiere del PSG ha compiuto un’impresa quasi senza precedenti, parando ben quattro rigori su cinque (a Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo).
Nonostante gli errori di Dembélé e Barcola, le reti di Vitinha e Nuno Mendes sono bastate per regalare al PSG la prima Coppa Intercontinentale della sua storia. I parigini diventano così il primo club francese a conquistare questo trofeo.