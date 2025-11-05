Mercato Milan, Barcola fa sognare i tifosi rossoneri! Clamorosa rivelazione della stella del PSG

Mercato Milan, Barcola, stella del PSG, ha fatto sognare i tifosi rossoneri confessando di tifare il Diavolo tra le squadre presenti in Serie A

Bradley Barcola ha sorpreso i tifosi rossoneri con una piccola confessione sulla sua squadra del cuore in Italia. Interrogato dal giornalista Alessandro Schiavone, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha risposto senza esitazioni:

PAROLE – «In Italia tifo Milan».

Nonostante la dichiarazione d’amore, l’entourage rossonero e gli analisti di mercato frenano subito gli entusiasmi. Si tratta, infatti, di «niente di più di una semplice battuta» e non di una dichiarazione che può accendere il mercato Milan.

Il motivo è puramente economico: il francese è al momento un punto fermissimo del PSG e la sua eventuale valutazione di mercato è fuori portata per qualsiasi club di Serie A. Il sogno di vedere Barcola a San Siro, purtroppo per i tifosi, è destinato a rimanere tale.