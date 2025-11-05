Connect with us

News

Mercato Milan, Barcola fa sognare i tifosi rossoneri! Clamorosa rivelazione della stella del PSG

News

Saelemaekers Milan, futuro in dubbio! Nelle prossime settimane incontro decisivo

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Panichelli resta nel mirino per gennaio: ok di Allegri e assalto pronto. L'argentino piace per questi motivi

News

Gabbia, muro e leader del Milan: l'unico sempre in campo in Serie A. Il dato sul minutaggio del difensore non mente

News

Nesta, l'ex Milan può tornare in Serie A! Contatti con la Fiorentina, può spuntarla per un motivo. La situazione

News

Mercato Milan, Barcola fa sognare i tifosi rossoneri! Clamorosa rivelazione della stella del PSG

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

barcola

Mercato Milan, Barcola, stella del PSG, ha fatto sognare i tifosi rossoneri confessando di tifare il Diavolo tra le squadre presenti in Serie A

Bradley Barcola ha sorpreso i tifosi rossoneri con una piccola confessione sulla sua squadra del cuore in Italia. Interrogato dal giornalista Alessandro Schiavone, l’attaccante del Paris Saint-Germain ha risposto senza esitazioni:

PAROLE – «In Italia tifo Milan».

Nonostante la dichiarazione d’amore, l’entourage rossonero e gli analisti di mercato frenano subito gli entusiasmi. Si tratta, infatti, di «niente di più di una semplice battuta» e non di una dichiarazione che può accendere il mercato Milan.

Il motivo è puramente economico: il francese è al momento un punto fermissimo del PSG e la sua eventuale valutazione di mercato è fuori portata per qualsiasi club di Serie A. Il sogno di vedere Barcola a San Siro, purtroppo per i tifosi, è destinato a rimanere tale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.