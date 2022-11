Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha ironizzato sull’esultanza di Ferran Torres: le sue dichiarazioni

Intervenuto in diretta su Twitch, Luis Enrique ha parlato così dell’esultanza di Ferran Torres con il ciuccio:

«Se lo fa lo sostituisco immediatamente e lo spedisco peer sempre in tribuna senza fargli mai mettere più piede in un campo da calcio, non scherziamo!».