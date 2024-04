Juve Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium nel match della 34ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Juve Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Allianz Stadium, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/24.

17:14 – Maignan entra in campo per unirsi al riscaldamento dei portieri nel pre partita, accolto dai fischi dei tifosi bianconeri, li ignora rispondendo agli applausi dei sostenitori rossoneri presenti battendo le mani

17:23 – Colloquio Furlani-Scanavino a bordocampo pre partita

17:24 – Insieme a Furlani, c’è anche Ibrahimovic, appena fuori dal tunnel dall’uscita dagli spogliatoi hanno osservato da vicino il riscaldamento della squadra

17:31 – Esercizi sul possesso palla tra i rossoneri, Pioli parla con chi gli capita nelle vicinanze, indicazioni soprattutto per Musah che oggi verrà schierato come terzino.

17:34 – Squadra riunita in centro con Pioli nel mezzo. L’allenatore ha dato ulteriori indicazioni in vista del match e provato a caricare ulteriormente i rossoneri

17:39 – Bonera a colloquio con Leao, mano davanti alla bocca per coprire il dialogo e non svelarlo alle telecamere, l’attaccante ascolta con attenzione prima di riprendere ad allenarsi. Il portoghese è apparso molto tonico in questo pre partita. Come al solito cerca la concentrazione a modo suo in vista del match

17:43 – Dopo aver seguito l’allenamento del Milan nel pre partita, Furlani si sofferma a colloquio con Giuntoli

17:52 – Come prevedibile fischi alla lettura della formazione rossonera

17:55 – Lungo colloquio Giroud Szczesny nel tunnel

17:59 – Risentimento all’adduttore nel riscaldamento per Maignan, gioca Sportiello. Il francese comunque va in panchina per sostenere la squadra

18:00 – Inizia il match

18:03 – Applausi di Pioli nei confronti di Leao dopo un recupero difensivo da parte del portoghese

18:06 – Pioli a colloquio con il tattico Vulcano osserva il tablet con gli schemi tattici, a confronto sulle posizioni di Musah e Gabbia, si vuole evitare il tre contro due su quella fascia a favore dei bianconeri

18:11 – Richiamo verbale di Pioli a Gabbia dopo un lancio lungo verso l’attacco, l’allenatore voleva l’appoggio vicino a Pulisic

18:12 – Piccolo screzio tra Leao e Gatti con il portoghese che ha spostato di peso il difensore bianconero che gli impediva una ripartenza veloce dopo una punizione fischiata a favore dei rossoneri

18:20 – Pioli sembra un po’ indispettito per questo inizio gara dei rossoneri