Conte Milan: il tecnico apre ai rossoneri ma... Le DUE condizioni per il matrimonio col Diavolo

Conte Milan: il tecnico apre ai rossoneri ma… Le DUE condizioni per far sì che il matrimonio col Diavolo diventi realtà

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto anche sul futuro di Antonio Conte, tecnico corteggiato dal Milan e desiderio principale dei tifosi per la panchina del futuro.

Stano a quanto riportato l’allenatore avrebbe aperto al Milan a patto di sposare un progetto di durata pluriennale e che sia mirato alla costruzione e non all’ossessione di vincere subito. Conte, infatti, non vuole essere etichettato come l’uomo della provvidenza e del successo ad ogni costo nell’immediato.