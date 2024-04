Gabbia ha parlato a DAZN nel all’intervallo di Juve Milan: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A

Il difensore Gabbia ha parlato a DAZN all’intervallo di Juve Milan.

COLPO SUBITO – «Mi sono ripreso, fa un po’ male ma va bene»

COME VINCERLA – «Con concentrazione e convinzione. Ora nello spogliatoio parleremo per trovare una tattica per provare a vincere».