Potter Milan: l’allenatore declina l’offerta, il suo futuro non sarà in questo club

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli c’è anche Graham Potter. L’ex Chelsea ha declinato l’offerta per il futuro

Il futuro di Graham Potter non sarà in Olanda. Come riportato da The Athletic, l’ex manager del Chelsea, accostato anche alla panchina del Milan per il dopo Pioli, era tra i candidati dell’Ajax a sostituire Maurice Steijn, l’ormai ex coach degli olandesi esonerato in ottobre, con la panchina che nel mentre è andata a John van’t Schip.

Potter ha avuto contatti con il club ma ha deciso di declinare l’offerta.