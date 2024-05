Braida, l'ex Milan riparte dalla Serie... C o D? Vicinissimo a questo club

Ariedo Braida vicinissimo al Ravenna. Lo storico direttore sportivo ex Milan lavorerà come consulente di mercato

Dopo aver lasciato il Milan a fine 2013, Braida ha lavorato alla Sampdoria, nel Barcellona e alla Cremonese. Ora, come riportato da Calciomercato.com è pronto per questa nuova avventura: Il Ravenna,

Il club arrivato secondo in classifica 2 punti dietro al Carpi nel girone D della Serie D, è impegnato nei playoff per salire in Serie C.