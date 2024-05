Hojbjerg Milan: CLAMOROSA svolta nel futuro del centrocampista, la mossa che apre le porte ai rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Hojbjerg. In tal senso importante svolta per il futuro del centrocampista

Svolta nel futuro di Hojbjerg. Arrivano novità importanti sul centrocampista accostato al calciomercato Milan.

Secondo ‘Footballinsider247.com’, infatti, da parte degli ‘Spurs’ sarebbe arrivato il via libera al giocatore a trovarsi una nuova sistemazione. Un ruolo cruciale lo avrebbe giocato il cambio di agente da parte del danese, in questo modo il centrocampista avrebbe trovato sponda nel suo attuale club per dire addio e andare a giocare altrove per trovare maggiore spazio. La Juventus è pronta ad approfittarne, scattando in avanti non solo sul Milan, ma anche sul Napoli, a propria volta interessato.