Mpasinkatu elogia Pioli: «Il giudizio globale è buono, non era facile farlo»

Malu Mpasinkatu, intervenuto ai microfoni di TMW ha dato il suo giudizio sul lavoro di Pioli al Milan. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Bene perché ha dimostrato di aver fatto bene ovunque, al Milan benissimo. Il giudizio globale è buono. Quattro anni su un panchina in Italia sono un’eternità dunque è durato anche più di quel che si poteva prevedere. Lo vedrei bene al Napoli, è un gestore, usa toni basi ma questo non vuol dire che non ha personalità. Ha un suo modo molto signorile di porsi e di comportarsi e se il presidente De Laurentis lo lascerà lavorare può essere il tecnico giusto per un Napoli che deve ripartire»