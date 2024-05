Conte Milan, Serafini: «Non è uno stupido so per certo che la sua disponibilità è questa»

Luca Serafini, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti ha detto la sua su Conte, accostato alla panchina del Milan

Le parole di Luca Serafini, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti su Conte, accostato alla panchina del Milan:

LE PAROLE – «Non è uno stupido. Se tiene aperte le porte al Milan, non è per venire a chiedere 8 milioni e Mbappé. Ha dato disponibilità su ingaggio e profili dei giocatori. Ma questo vale per qualsiasi allenatore che verrà, perché qui non puoi chiedere chiunque ed un ingaggio top. L’operazione Conte costa 20 milioni? Per il Napoli, è diverso: lì c’è De Laurentiis. So per certo, assolutamente, che la disponibilità a parlare del suo ingaggio e della campagna acquisti secondo la filosofia rossonera l’ha data e l’ha fatta conoscere. Allora è una questione di ingombro? Certo che sì. Se vai al Napoli, sei un top player e c’è da rifare una squadra; oggi il Milan, checché ne dicano tutti, tra le squadre con ambizioni è il miglior prospetto per un allenatore: è un club che in questi cinque anni arriva 2°, 4° e 1°, è tornato stabilmente in Europa, ha una rosa competitiva che deve essere ritoccata e ha una società solida, con progetti importanti a cominciare dallo stadio. Questo valuta un allenatore che non è un tifoso»