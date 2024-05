Fonseca Milan: l’ex Roma si allontana, questo club insiste per l’obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è Fonseca. L’ex Roma però rischia di esser un obiettivo da depennare

Un’altra giornata di novità per la panchina, tema più caldo in casa Milan: il fronte Sergio Conceiçao ma non solo, qualcosa si muove anche per Paulo Fonseca.

Come riportato da Calciomercato.com Il Marsiglia sta spingendo sempre più per convincere il tecnico Lille e mette sul piatto una proposta di contratto di tre anni. L’obiettivo è di anticipare la concorrenza del Milan ed evitare sorprese in caso di rilancio. Giorni caldi per l’ex Roma, che valuta tutte le ipotesi sul tavolo.