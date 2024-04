De Grandis su Lopetegui: «In caso di suo arrivo bisognerebbe rivedere il centrocampo per questo motivo». Le parole del giornalista

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a SkySport per analizzare la possibilità di vedere Lopetegui sulla panchina rossonera per la prossima stagione.

PAROLE – «In generale i giocatori possono essere motivati perché ammesso che cambino allenatore devono poi dimostrare di meritarsi la conferma, essere punto di riferimento dell’allenatore, dimostrare di essere funzionali. Non credo a chi dice che i giocatori sono già in vacanza, perché quando ci sono situazioni in cui il futuro non è delineato te lo devi costruire. Lopetegui al Milan? Si basa molto sulla gestione della palla. Serviranno meno verticalizzazioni e maggiore palleggio e una riflessione sui centrocampisti va fatta. Magari un regista classico potrebbe essere utile».