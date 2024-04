Moviola Juve Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Juve Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Juve, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Mariani, con la coppia di assistenti Berti e Cecconi. Il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente La Penna e Aureliano. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. JUVE MILAN LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Milan.

11′ Si accendono gli animi in campo – Leao spintona Gatti a gioco fermo perché il difensore si opponeva alla ripresa rapida del gioco. Si spiegano i due giocatori, interviene anche Florenzi per placare gli animi. Nessun provvedimento disciplinare di Mariani.

34′ Vlahovic giù in area, tutto regolare – Reijnders si fa scippare il pallone. Weah crossa per Vlahovic, che finisce a terra nel contrasto con Thiaw. Tutto regolare per Mariani.

45’+1′ Ammonito Musah – Ingenuo qui Musah, che perde palla e strattona poi vistosamente Vlahovic al limite. Fallo e ammonizione pesante perché l’americano sarà squalificato la prossima partita col Genoa.