Calciomercato Milan: il Psg cerca il sostituto di Mbappè! Leao nel mirino, lo SCENARIO

Mbappé ha annunciato l’addio al Psg. Ora è caccia al sostituto con il club francese che minaccia il calciomercato Milan puntando Leao

Ora è ufficiale: Kylian Mbappè lascerà la Francia e il Paris Saint Germain per accasarsi, con ogni probabilità, al Real Madrid. Scatta quindi ufficialmente la caccia al sostituto con il club francese che minaccia il calciomercato Milan puntando Leao.

Come riportato da Calciomercato.com ora le intenzioni sono certamente più concrete con la possibilità di offrire al portoghese il ruolo di simbolo del nuovo corso. Va sottolineato che, ad oggi, non si registrano contatti ufficiali tra le parti. Il rapporto tra il Milan e Leão rimane idilliaco e non c’è preoccupazione al momento.