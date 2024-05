Sesko Milan, arriva la benedizione del CT della Slovenia: «Non delude, chiunque lo prende fa un affare»

Il ct della Slovenia Matjaz Kek ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Benjamin Sesko, attaccante della nazionale seguito dal Milan

Le parole del CT della Slovenia Matjaz Kek a la Gazzetta dello Sport su Benjamin Sesko, attaccante della nazionale e del Lipsia seguito anche dal calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Velocità, fisico e gol. Sesko è proprio da Milan. Chiunque lo prende fa un affare, Benjamin non è uno che delude»

Per l’attaccante gli Europei a giugno potranno essere un’ulteriore vetrina per mettersi in mostra e confermare tutto il suo talento.