Gudmundsson Milan: la STRATEGIA rossonera per soffiare l’attaccante alla concorrenza

Gudmundsson è oggetto di desiderio di più di un club tra cui il Milan. Il club prepara la strategia per battere la concorrenza

Gudmundsson è uno degli uomini mercato in Serie A: le grandi puntano l’attaccante del Genoa, anche il Milan sfida i cugini dell’Inter e la Juve.

Come riportato da Calciomercato.it il club rossonero potrebbe offrire diverse pedine per battere la concorrenza. Potrebbe mettere sul piatto per l’islandese: da Colombo e Maldini al momento in prestito al Monza, al cartellino di Pobega che potrebbe lasciare Milanello anche per far cassa dopo una stagione condizionata dagli infortuni