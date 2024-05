Mbappé dice addio al Psg: l’annuncio UFFICIALE dell’attaccante sui social – VIDEO

Mbappé lascia il Psg: l’annuncio UFFICIALE dell’attaccante sogno di mercato dei tifosi del Milan – VIDEO

Mbappé attraverso un video pubblicato dal suo profilo Instagram ha annunciato il suo addio al Psg al termine della stagione. Il fuoriclasse francese, sogno di mercato dei tifosi del Milan che si sono spinti fino ad una raccolta fondi pur di vederlo in rossonero , con ogni probabilità passerà al Real Madrid.

LE PAROLE – «Annuncio a tutti che è il mio ultimo anno al Paris Saint Germain, non rinnoverò e l’avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Ci sono tante emozioni. Per tanti anni ho avuto la fortuna e l’onore di far parte del più grande club francese, mi ha permesso di arrivare qui, per la prima volta in un club con tante pressione, di crescere come giocatore e come uomo con tutta la gloria e gli errori che ho commesso. Ringrazio tutti tutti i compagni di squadra che ho avuto, gli allenatori, i direttori sportivi che mi hanno sempre accompagnato, tutti i membri dello staff e tutti quelli che danno tutto per il club. Il club è in buone mani. E’ difficile annunciare questo, lasciare il mio paese, la Francia, la Ligue 1, un campionato che conosco da sempre. Penso di aver bisogno di una nuova sfida dopo 7 anni. Voglio ringraziare i tifosi. So che non sono il giocatore più dimostrativo. Non sempre ho risposto all’amore che mi avete dato per 7 anni. Il Psg è un club che non lascia indifferenti. Puoi amarlo e odiarlo, io ho scelto di amarlo per 7 anni con up e down, ma non mi pento di aver firmato per questo club così prestigioso. Sarà nella mia per tutta la mia vita. Guarderò tutte le sue partite, mi interesserà per sempre. Questo io, con le mie qualità e difetti. Ho cercato di dare il meglio di me per 7 anni».