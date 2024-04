Lopetegui Milan, Nosotti commenta: «Profilo interessante, ha avuto idee anche rischiose». Le parole del giornalista

Nosotti è intervenuto a SkySport per analizzare uno dei profili più chiacchierati per il dopo Pioli sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione: quello di Julen Lopetegui.

PAROLE – «È un allenatore che mi è piaciuto per come verticalizza. Ha avuto idee qualche volte anche rischiose. È un profilo interessante ma sarei stato anche per un allenatore nazionale. Voglio capire quanto pesa nelle decisioni di questo Milan».