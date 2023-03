Luis Enrique chiude al Milan? Le parole dello spagnolo

Luis Enrique, ex CT della Spagna, ha parlato del suo futuro chiudendo all’ipotesi Premier League: il Milan resta alla finestra

Intervistato da Relevo, Luis Enrique, ex CT della Spagna accostato anche al Milan, ha dichiarato:

«Non ho letto la stampa spagnola, né ho letto i social network. Ho letto solo la stampa inglese. Mi piacerebbe andare a lavorare in Inghilterra, ma non mi ci vedo in Premier League il prossimo luglio. Semplicemente perché vorrei andare in una squadra che può fare qualcosa di importante, e questo è molto difficile».