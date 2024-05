Conceicao Milan, Mendes continua il PRESSING: il tecnico ha preso una decisione precisa

Conceicao-Milan, la pista che porta al portoghese resta viva in casa rossonera: Mendes in pressing. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante Paulo Fonseca sia balzato in pole per la sostituzione di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, in casa Milan resta cerchiato in rosso anche il nome di Sergio Conceicao.

L’ex centrocampista della Lazio è oggi la prima alternativa al tecnico del Lille: nonostante un’importante offerta del Marsiglia, squadra peraltro interessata anche allo stesso Fonseca, Conceicao ha deciso di dare priorità al club rossonero. Mendes continua il pressing: sono giorni decisivi.