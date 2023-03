Moggi su Ancelotti: «Mi chiamò Berlusconi per averlo al Milan». Le parole dell’ex dirigente della Juventus sul tecnico del Real Madrid

Luciano Moggi ha parlato di Carlo Ancelotti e del passaggio al Milan al podcast One More Time di Luca Casadei. Ecco le parole dell’ex dirigente bianconero:

«Ho avuto tre allenatori alla Juve. Lippi e Capello, due simboli, e Carlo Ancelotti. Ancelotti era un po’ diverso dagli altri due. Doveva essere aiutato in modo particolare. Se Ancelotti deve a me una parte della gloria, sono contento di averlo fatto. Carlo ha fatto dei buoni campionati: una volta 72 e una 73. Poi dopo si è trovato il disastro del Curi, la tempesta su quel campo e ha perso immeritatamente. Io ho continuato a sostenerlo perché era giovane. Poi quando ho deciso di riprendere Lippi ho fatto un contratto di un anno ad Ancelotti. Ho trovato il Galatasaray, che poteva prenderlo e li ho incontrati a Parma. Nel frattempo mi ha chiamato Berlusconi che lo voleva al Milan. Mi disse ‘Fallo venire a Milano da me che gli faccio firmare il contratto’. È un bravo ragazzo, dà soddisfazione poterlo aiutare».

