Serafini: «Il Milan ha finito i bonus del girone d’andata»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre-partita di Genoa-Milan:

«Dobbiamo capire che i bonus del girone di andata sono finiti, ce li siamo giocati in sette giorni. Adesso bisogna prendere il piatto, sia in Champions che in Serie A. Le partite che ci attendono sono fondamentali per mettere le cose a posto in campionato e decidere cosa fare da grandi. Non sono preoccupato».