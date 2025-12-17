Luca Nolli firma con il Milan, primo contratto da professionista per il classe 2008: i dettagli

Luca Nolli ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan, svelati tutti i dettagli da Nicolò Schira su X

Il progetto giovani della società di via Aldo Rossi continua a correre spedito. Dopo aver lanciato talenti del calibro di Camarda e Liberali, il club rossonero prosegue nell’opera di blindatura dei suoi gioielli più luminosi. L’ultimo, in ordine di tempo, a legarsi ufficialmente alla causa è Luca Nolli, giovane promessa del vivaio che ha appena firmato il suo primo contratto da professionista.

Il Diavolo punta sulla “linea verde”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, l’operazione è stata conclusa con successo: “Affare fatto!”. Il Diavolo ha deciso di investire con forza sul ragazzo, proponendo un accordo a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Questa mossa conferma la volontà della dirigenza della compagine meneghina di proteggere i propri asset sportivi, evitando possibili inserimenti di club stranieri sempre molto attenti alle evoluzioni del calcio giovanile italiano. La firma di Nolli rappresenta un tassello fondamentale in una strategia che mira a creare una continuità tecnica tra il settore giovanile, il Milan Futuro e la prima squadra.

Chi è Luca Nolli: il profilo del giovane terzino

Nato nel 2008, Luca Nolli è un terzino destro moderno, un calciatore che abbina una spiccata propensione alla fase offensiva a una disciplina tattica sorprendente per la sua età. Dotato di una notevole falcata e di un’ottima capacità nel cross, Nolli si è distinto negli ultimi anni per la facilità con cui riesce a coprire l’intera corsia laterale, diventando un punto di riferimento per i compagni e per lo staff tecnico rossonero.

Il suo percorso di crescita all’interno del centro sportivo “Vismara” è stato costante, permettendogli di bruciare le tappe e di attirare le attenzioni dei vertici societari. La firma sul contratto da professionista è il giusto riconoscimento per il lavoro svolto finora e, al tempo stesso, un punto di partenza per una carriera che si preannuncia luminosa sotto i colori dei rossoneri.

Prospettive future per la difesa rossonera

Con questo rinnovo, il Milan si assicura uno dei prospetti più interessanti del panorama difensivo nazionale. In un calcio dove i terzini di spinta sono merce rara, avere in casa un profilo come quello di Nolli permette alla società di guardare al futuro con estremo ottimismo. I tifosi ora attendono di vederlo protagonista, magari seguendo le orme dei grandi difensori che hanno fatto la storia del club meneghino.