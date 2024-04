Lucci (capo ultras Milan) risponde a Scaroni: «Tutto ha un limite! Non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe»

Lucci risponde a Scaroni: «Tutto ha un limite! Non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe». Le parole del capo ultras del Milan

Luca Lucci ha risposto alle dichiarazione rilasciate da Scaroni in occasione di un evento del Foglio Sportivo. Ecco le parole del capo ultras del Milan su Instagram:

PAROLE – «Caro signor Scaroni, prima di parlare pensa e pesa di più le tue parole che tutto ha un limite. E in ultimo non sei nella posizione per dire cosa ti piacerebbe ma in quella di cosa c’è da fare»