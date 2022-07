Lotito: «Dybala alla Roma? Nessun effetto, io vendo solide realtà»

Claudio Lotito ha parlato al termine del Consiglio Federale di oggi. Queste le parole del presidente della Lazio

DYBALA ROMA – «Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto. Io non vendo sogni, ma solide realtà. Noi non facciamo la collezione di figurine Panini. Lotito porta i risultati e infatti la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire. Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 6 calciatori e forse faremo altre cose in entrata. Non faccio cose di estetica, io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo».