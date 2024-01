Loftus-Cheek a Sportmediaset: «Voglio vincere trofei al Milan. Atalanta? Siamo motivati». Le parole del centrocampista rossonero

Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

DIFFERENZA CALCIO ITALIANO E INGLESE – «Il calcio italiano è più tattico, ed è un campionato molto difficile. Tutte le squadre sono tatticamente organizzate con e senza palla da rendere ogni partita complicata. Ho accettato la sfida di continuare a giocare il più possibile in un campionato fantastico».

ATALANTA – «Siamo molto motivati per questa partita, specialmente dopo che abbiamo perso contro l’Atalanta in campionato. Ora abbiamo l’opportunità di rigiocarla e di vincerla»

IBRAHIMOVIC – «E’ un idolo qui al Milan e dal momento che è tornato nel gruppo ci ha parlato. Io sono completamente daccordo con lui che in questo club vogliamo vincere tutte le partite nel migliore dei modi e vincere trofei. Penso che sia l’obiettivo minimo per una squadra come il Milan»