Loftus-Cheek a Milan TV: «Non siamo partiti bene. Andare a Roma sotto di un gol non è una situazione nuova: siamo fiduciosi». Le parole del centrocampista rossonero

Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio in Sassuolo Milan:

PARTITA – «Non siamo partiti bene. Dovevamo evitare i gol iniziali. Dobbiamo essere positivi per le partite che arriveranno e per il pareggio in rimonta»

SITUAZIONE – «Siamo secondi e abbiamo la possibilità di andare avanti in Europa League. Siamo in una buona posizione e siamo molto fiduciosi»

ROMA – «Nel corso della stagione quando siamo stati sotto sempre abbiamo combattuto per rimontare e vincere. Andare a Roma sotto di un gol non è una situazione nuova: quindi siamo fiduciosi»