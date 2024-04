Loftus-Cheek a Dazn: «La squadra ha reagito dopo un brutto inizio. Roma? Bisogna essere positivi»

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio col Sassuolo di Serie A 2023/24. Le parole

PAROLE – «Diamo merito alla squadra che ha reagito dopo un inizio non buono. Dobbiamo resettare e pensare alla prossima partita. Quando giochi in trasferta le altre squadre vedono il nome Milan e partono fortissime. Ma complimenti alla squadra che ha saputo reagire. Roma? Bisogna essere positivi, i gol in trasferta non contano più. Il mister ha ragione, abbiamo buoni dati fisicamente mentre mentalmente dobbiamo goderci la partita».