Loftus-Cheek Milan, rientro ufficiale per il centrocampista: ecco tutte le nuove soluzioni. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Arrivano buone notizie per per il Milan: a Milanello si è rivisto con il resto del gruppo Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è quindi pronto a fare rientro tra i convocati, magari già sabato contro il Como per la prossima gara di Serie A.

L’ex Chelsea porterà dunque nuove soluzioni al Milan. Conceicao, con la sua fisicità, potrebbe anche pensare a un 4-3-3.