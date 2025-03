Condividi via email

Loftus-Cheek Milan, il centrocampista accelera: l’inglese è pronto a rientrare per questa data. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 29ª giornata di Serie A tra il Milan e il Como. Sergio Conceicao, per questa partita molto importante, con ogni probabilità abbraccerà Loftus-Cheek.

Il centrocampista di nazionalità inglese è pronto a tornare. Fino ad ora, in questa stagione, ha collezionato solamente 13 presenze: i gol e gli assist sono a quota zero.