Condividi via email

Loftus Cheek Milan, piccolo pensiero alla Nazionale: «I rossoneri potrebbero aiutarmi ma…». Le sue parole e le ultimissime

Loftus-Cheek, centrocampista ex Chelsea e ora al Milan, ha parlato in esclusiva a The Straits Times. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista rossonero sulla possibilità di essere convocato dall’Inghilterra.

«Non è in cima ai miei pensieri. Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma devo valutare partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare»