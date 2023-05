Loftus Cheek Milan: il colpo lo può finanziare...il Monza

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è quello di Loftus Cheek. Un colpo che potrebbe essere finanziato dal..Monza

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è quello di Loftus Cheek. Un colpo che potrebbe essere finanziato dal..Monza.

Il club biancorosso verserà 15 milioni nella casse dell’Atalanta per il riscatto di Pessina. Una percentuale, tra il 30 e il 50%, spetta anche ai rossoneri grazie alla clausola di futura rivendita. Un tesoretto che come riportato da Calciomercato.com potrebbe essere usato per il centrocampista del Chelsea.