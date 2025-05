Loftus Cheek a DAZN: «Per il Milan non va bene una stagione così»

Loftus Cheek al termine dell’ultimo turno di Serie A tra Milan e Monza ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di DAZN

Ruben Loftus-Cheek, nel post partita di Milan–Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro e quello che sarà il futuro dei rossoneri. Per il centrocampista inglese non è scontata la permanenza in Premier League.

LE PAROLE: «Oggi abbiamo giocato nel miglior modo possibile, ora pensiamo alla prossima. Per il Milan non va bene una stagione così».