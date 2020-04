Lo Schalke 04 insidia un obiettivo di mercato del Milan

Concorrenza agguerrita per il Milan nella corsa di mercato all’attaccante del Napoli Milik: lo Schalke 04 avanza la prima offerta

Il Milan pensa seriamente a Milik per la prossima stagione ma vorrebbe attendere ancora qualche mese prima di sferrare l’attacco decisivo durante il mercato estivo.

Nonostante tutto lo Schalke 04 non sembra interessato ad attendere e per questo avrebbe presentato un’offerta (25 milioni di euro) per Milik, ma il Napoli non si sarebbe mosso dalla richiesta di 35-40 milioni.