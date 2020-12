Llorente si libera a zero: prova a inserirsi il Milan

L’attaccante del Napoli Fernando Llorente si libererà a zero dal club partenopeo: il Milan tenta l’inserimento per il giocatore

Fernando Llorente si libererà a zero dal Napoli: così è quanto è stato deciso al club partenopeo. Sul giocatore è fortissimo l’interesse della Sampdoria. Il matrimonio tra i blucerchiati e lo spagnolo però potrebbe spezzarsi ancora prima di cominciare.

Come riporta infatti il quotidiano As il Milan avrebbe individuato nell’ex Athletic Bilbao il vice Zlatan Ibrahimovic, tentando così lo sgambetto ai blucerchiati. L’operazione dunque, che sembrava già in chiusura, si riapre: per la Sampdoria un ostacolo in più da superare per regalare l’attaccante di peso tanto richiesto dal tecnico Claudio Ranieri.