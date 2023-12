Liberali a Milan TV: «Felici per la qualificazione, ma non ci piace il risultato di oggi»

L’attaccante del Milan Primavera, Mattia Liberali, ha parlato così dopo la sconfitta rimediata in Youth League contro il Newcastle

Al termine del match perso in Youth League dal Milan contro il Newcastle, l’attaccante della Primavera rossonera, Mattia Liberali, si è espresso così ai microfoni di Milan TV.

LE PAROLE – «Siamo molto felici per la qualificazione, siamo passati per primi anche se il risultato di oggi non ci piace molto. All’inizio ho trovato poco spazio, adesso il mister me ne sta dando molto di più. Siamo una squadra unita che crede nel compagno, corriamo uno per tutti e tutti per uno».