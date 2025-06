Liberali Milan, le ultime sul rinnovo: gli aggiornamenti sul futuro del classe 2007

Liberali Milan – Cosa filtra sul rinnovo del classe 2007. Gli aggiornamenti sul futuro del talento cresciuto in rossonero

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su X, al momento non ci sarebbe stato alcun contatto tra il Milan e l’entourage di Mattia Liberali per discutere un possibile rinnovo di contratto. Una situazione che solleva interrogativi sul futuro del giovane talento rossonero, il cui accordo con il club scadrà nel giugno del 2026.

Liberali, classe 2007, è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio milanista e del panorama calcistico italiano. Nonostante le sue indubbie qualità, la gestione del giocatore in questa stagione è stata piuttosto altalenante, con presenze distribuite tra la Primavera, il Milan Futuro e persino un esordio in Prima Squadra.

Moretto sottolinea come il Milan sia in una posizione in cui dovrebbe rinnovare il contratto del ragazzo, vista la sua età e il potenziale espresso. Tuttavia, la tendenza attuale indicherebbe che, a fine stagione, le parti potrebbero incontrarsi per valutare una soluzione per il futuro, ma con la possibilità concreta che Liberali possa cercare un percorso di crescita diverso lontano dal Milan. Al momento tra le parti non ci sono stati contatti.

La situazione è delicata, poiché perdere un talento come Liberali a parametro zero tra un anno potrebbe rappresentare un danno significativo per il club rossonero. La palla passa ora alla dirigenza del Milan, che dovrà decidere se affrettare i tempi per un rinnovo o rischiare di veder partire uno dei suoi gioielli.