Letizia duro dopo il pari del Milan: «Sassuolo era una trappola!». Poi si scaglia contro la designazione arbitrale

Letizia, noto giornalista, ha commentato il pareggio odierno tra Milan e Sassuolo a San Siro: critiche alla designazione arbitrale

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha espresso la sua frustrazione sul suo canale YouTube dopo il pareggio per 2-2 del Milan contro il Sassuolo. Il risultato, secondo lui, era prevedibile e giusto per quanto visto in campo.

PAROLE – «Lo sapevamo che questo Milan-Sassuolo era una trappola. Sono deluso, arrabbiato fino a un certo punto, per mille motivi. Banalmente un po’ me l’aspettavo. Al di là di tutto il risultato è coerente con la partita che abbiamo visto, perché non abbiamo fatto una buona partita. Meglio nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo cercato di fare possesso, abbiamo preso 2 gol. Ma questi siamo in questo momento. Non è che ogni volta che giochiamo possiamo prendere due gol, e non è che ogni volta che succede questo possiamo ribaltarla sempre».

L’attacco all’arbitraggio

Letizia ha poi concentrato la sua rabbia sulla direzione di gara, ritenendola inadeguata per l’importanza del match:

PAROLE – «Sono arrabbiato per l’arbitraggio. Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifica è una mancanza di rispetto».

Il commentatore ha citato una frase simile pronunciata da Paolo Maldini anni fa, invitando l’attuale dirigenza rossonera a ribadire il concetto: «Perché la prima in classifica, a maggior ragione se si chiama Milan, si gioca qualcosa di grosso… E capisco anche chi dice che gli arbitri devono crescere, ma crescessero sulle spalle e la pelle di qualcun’altro, non della prima in classifica, che si chiami Milan, Napoli… non mi importa».