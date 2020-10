Lennon su Celtic-Milan: «Meritavamo il pareggio, risultato ingiusto»

Lennon, allenatore del Celtic, nel post partita contro il Milan, ha sostenuto che la sua squadra meritava quanto meno di pareggiare

Queste le parole di Lennon, tecnico del Celtic, nel post partita contro il Milan:

«Avremmo meritato qualcosa in più. Mi dispiace non raccogliere punti, ma ci sono diversi spunti positivi. Abbiamo subito un gol in maniera ingenua dopo un ottimo inizio, e la reazione nella ripresa mi ha soddisfatto. Avremmo forse meritato un pareggio, abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultimo weekend. Abbiamo pagato qualche assenza, ma sono contento di poter recuperare qualcuno per le prossime partite»