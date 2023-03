Adani su un obiettivo del Milan: «E’ molto potente, ma servirebbe sgrezzarlo». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Lele Adani ha parlato ai microfoni di 90esimo minuto di Mateo Retegui. Ecco le parole sull’obiettivo di mercato del Milan:

«Ha forza fisica e coraggio. È un ragazzo che aggredisce con veemenza l’area di rigore, che calcia con tutti e due i piedi e non ha paura di tirare in porta. Non sta arrivando in Nazionale Van Basten, parliamoci chiaro, ma è comunque un giocatore che ha scelto eticamente di rimanere al Tigre per continuare a crescere. È molto potente fisicamente, è un attaccante che fa gol di destro e di sinistro. Magari servirebbe un lavoro per sgrezzarlo un po’ e renderlo più associativo».