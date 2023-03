Legrottaglie: «Il Milan farà un bel finale di stagione. Sul Napoli…»

Nicola Legrottaglie parla così del momento del Milan in vista di questo finale di stagione. Le dichiarazioni dell’ex difensore

Nicola Legrottaglie parla così del momento del Milan in vista di questo finale di stagione. Le dichiarazioni dell’ex difensore rossonero ai microfoni di MilanTV.

«De Ketelaere secondo me giocherà dal primo minuto contro il Napoli. Sono convinto che il Milan farà un buon finale di stagione. Anche in Champions contro il Napoli non è tutto scontato. Sono convinto che il Milan tirerà fuori quelle prestazioni dai giocatori che fanno la differenza. Credo che ci voglia equilibrio per vincere due campionati di fila. Il Milan l’anno scorso non era favorito, ha fatto qualcosa che forse nessuno si aspettava.»