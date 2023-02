Lega Pro, Marani: «Sono diversi i punti che voglio migliorare»

Matteo Marani, nuovo presidente della Lega Pro, ha parlato dei punti che intende migliorare durante il suo mandato

Matteo Marani, nuovo presidente della Lega Pro, ha parlato a Radio CRC.

PAROLE – «Ho deciso di lanciarmi in questa nuova sfida perché in realtà da un paio d’anni sono entrato al Museo del Calcio di Coverciano ed è stata un’esperienza bellissima per me. Mi è piaciuto lavorare in questo mondo e poi c’è stato il successivo passaggio con la presidenza della Lega Pro, ma siamo ancora agli inizi. In questa fase sto viaggiando molto, stasera sarò a Cesena perché voglio incontrare presidenti, dirigenti, vedere centri sportivi, parlare con aziende. I punti che intendo migliorare sono diversi, facendo un riassunto dico la sostenibilità economico-finanziaria e il tema dei giovani a cui guardo con grande interesse essendo io figlio di un calcio italiano che ha prodotto grandi talenti. A Zola ho chiesto di occuparsi soprattutto dei giovani e poi c’è un punto metodologico perché vorrei che i club fossero attivi in questo programma».