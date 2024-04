Lecce Roma 0-0, De Rossi non sfonda al Via del Mare: Dybala ritrova il campo e punta il Milan. Il tabellino del match

De Rossi non riesce a sfondare il muro del Lecce: la sua Roma pareggia 0-0 al Via del Mare. La prossima squadra che sfiderà il Milan in campionato ha dimostrato di mettere in grande difficoltà la prossima avversaria dei rossoneri in Europa League.

Zona Champions che rimane praticamente invariata dopo questo risultato: nota positiva per De Rossi in vista del Milan con il rientro di Dybala.