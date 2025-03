Condividi via email

Lecce Milan, il report dell’allenamento dei giallorossi: ecco il comunicato! Segui le ultimissime sul club rossonero

Ecco il comunicato del Lecce, in vista della sfida con il Milan, riguardo all’allenamento svolto nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo.

REPORT – Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstović hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare