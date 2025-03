Lecce Milan, è Gabbia il peggiore in campo! Due errori gravi del centrale. E sul gol annullato...

Condividi via email

Lecce Milan, Matteo Gabbia è il peggiore in campo per le pagelle dei quotidiani: il centrale, alla centesima in rossonero, commette errori gravi

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan, è stato il peggiore in campo nella sfida di ieri pomeriggio vinta dai rossoneri in rimonta contro il Lecce. Questo il giudizio:

PAROLE – «Centesima poco fortunata con il Milan: sull’1-0 fa due errori, sul secondo non chiude. E gli annullano pure un gol».