Lecce Milan, il retroscena su Maignan fa impazzire i tifosi: il siparietto con Zlatan Ibrahimovic. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan ha vinto contro il Lecce per due reti a tre. I rossoneri, dunque, hanno messo fine ad una serie negativa di sconfitte che si prolungava da ben tre partite.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport il capitano Mike Maignan, che non è sceso in campo causa squalifica, era presente in tribuna a sostenere la squadra. Il portiere francese, infatti, ha preso un aereo assieme a Zlatan Ibrahimovic e il dt Geoffrey Moncada