Lecce Milan, ci sarà un esordio nella formazione titolare: la scelta è già stata presa da Conceicao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Mike Maignan, capitano del Milan, salterà la prossima partita di campionato contro il Lecce perché squalificato dal Giudice Sportivo. Il francese, infatti, avrebbe rivolto espressioni irriguardose nei confronti di Manganiello.

In porta, dunque, ci sarà Marco Sportiello. Per lui si tratta dell’esordio in questa stagione nel campionato di Serie A. L’unica sua presenza l’ha collezionata contro il Sassuolo in Coppa Italia.