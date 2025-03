Lecce Milan, Conceicao se lo gode: lui il migliore in campo, giocate decisive

Condividi via email

Lecce Milan, Sergio Conceicao si gode Christian Pulisic: l’americano decisivo con una doppietta nella ripresa. Il giudizio

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nella sfida vinta ieri in rimonta dal Milan contro il Lecce è stato senza dubbio Christian Pulisic, autore di una doppietta decisiva nella ripresa. Il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Vivace a sinistra nel primo tempo, tappato quando va a destra. Ma quando si infiamma, il Milan decolla: rigore e incursione del 3-2».